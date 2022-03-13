Пользователи Telegram жалуются на сбои в работе сервиса

Фото: depositphotos/prykhodov

Пользователи в работе мессенджера Telegram из разных стран мира сообщают о неполадках в работе сервиса. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

К 22:06 по московскому времени пользователи прислали 327 отчетов об ошибках. В 60% случаев они жаловались на трудности при попытке подключения к серверу, 19% сообщили о некорректной работе приложения, еще 21% столкнулись с проблемами при получении сообщений.

Отмечается, что сбой затронул пользователей из Украины.

Предыдущий сбой в работе Telegram произошел 5 марта. Жалобы поступали из США, Германии, России, Белоруссии и Украины. Большинство пользователей (60%) сообщали о проблемах с подключением к серверу, еще 20% испытывали сложности в использовании приложения, а 20% не получали сообщения.