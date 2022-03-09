Клиенты ВТБ пожаловались на сбой в работе приложения банка

11:09
Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Сбой произошел в работе онлайн-сервисов банка ВТБ. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
Число жалоб клиентов стало расти примерно с 04:00 9 марта. В основном пользователи испытывают проблемы со входом в приложение – таких 75%. Еще 19% обращают внимание на проблемы в работе мобильного банкинга, а 6% не могут осуществить перевод средств.
О неполадках сообщают пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга, а также Белоруссии.
Ранее сбой произошел в работе соцсети "ВКонтакте", видеохостинга YouTube и онлайн-сервисов Google. Так, пользователи "ВКонтакте" жаловались на проблемы с сайтом и приложением соцсети, у YouTube между тем не загружался сайт, а ряд пользователей обращали внимание на некорректную работу поисковика.
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