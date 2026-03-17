Новости

17 марта, 15:15

РИА Новости: ФСБ задержала главу Минздрава Кубани

ФСБ задержала главу Минздрава Кубани

Сотрудники ФСБ задержали министра здравоохранения Краснодарского края Евгения Филиппова по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

"<…> подозревается в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения и бюджетных средств", – уточнили собеседники агентства.

По информации источника, Филиппов с 2013 года незаконно приобретал недвижимость более чем на 1 миллиард рублей, которую оформлял на себя и своих родственников.

В частности, в собственности министра и его близких находятся 57 объектов недвижимости. Это 21 квартира общей площадью 1 588,2 квадратного метра, 11 нежилых помещений суммарной площадью 4 053,7 квадратного метра, 9 земельных участков, а также апартаменты, гаражи, частные домовладения и три машино-места. Большинство объектов находится в Краснодаре, Сочи и ФТ "Сириус".

Ранее по подозрению в мошенничестве задержали экс-замгубернатора Кубани Анну Минькову. В октябре 2025 года она покинула пост, на котором около 10 лет курировала социальную сферу региона, и стала гендиректором медиагруппы "Кубань 24". Позднее суд отправил ее под домашний арест.

Генпрокуратура РФ подала иск об обращении в доход государства имущества Миньковой на сумму более 330 миллионов рублей. Речь идет о 5 земельных участках, 4 квартирах, 3 жилых домах, 6 автомобилях и прочем. Для сокрытия активы оформлялись на родственников экс-чиновницы.

