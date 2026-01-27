Форма поиска по сайту

27 января, 13:12

Происшествия
РИА Новости: задержана экс-замгубернатора Краснодарского края Минькова

Задержана экс-замгубернатора Краснодарского края Минькова – СМИ

Фото: vk.com/kuban_gov

Экс-замгубернатора Краснодарского края Анна Минькова задержана по подозрению в мошенничестве. Об этом РИА Новости сообщили в правоохранительных органах.

"(Минькова. – Прим. ред.) задержана по подозрению в мошенничестве в сфере здравоохранения", – уточнил собеседник агентства.

В октябре прошлого года Минькова покинула пост вице-губернатора, на котором около 10 лет курировала социальную сферу региона, и стала гендиректором медиагруппы "Кубань-24".

Ранее по делу о крупном мошенничестве был задержан министр транспорта Краснодарского края Алексей Переверзев. Центральный районный суд Сочи заключил его под стражу до 19 марта.

Помимо него, по данным СМИ, были арестованы два замминистра транспорта региона.

