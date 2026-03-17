Трамп заявил, что Макрон в скором времени может лишиться своего поста

Президент Франции Эммануэль Макрон может вскоре лишиться своего поста, заявил лидер США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином.

Так он отреагировал на отказ Франции участвовать в поддержке возможной военной операции США в Ормузском проливе. В частности, Макрон ранее отмечал, что страна не будет задействована в разблокировке пролива "ни при каких обстоятельствах".

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова Трампа иронично.

"Бонжур, как говорится", – написала она в своем телеграм-канале.

До этого американский президент заявлял, что страны НАТО ждет "очень плохое будущее", если они не помогут Вашингтону в разблокировке Ормузского пролива.

СМИ писали, что администрация Трампа планирует объявить формирование коалиции для сопровождения судов через пролив. К объединению уже якобы согласились присоединиться несколько стран, однако, о каких государствах идет речь, не уточнялось.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после атаки США и Израиля на Иран 28 февраля. В ответ Тегеран ударил по Тель-Авиву и военным базам Вашингтона в регионе.