Макрон призвал Иран прекратить удары по странам Ближнего Востока

К прекращению ударов по странам Ближнего Востока со стороны Тегерана призвал президент Франции Эммануэль Макрон во время телефонного разговора с иранским лидером Масудом Пезешкианом. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на публикацию в соцсетях французского политика.

По словам Макрона, Париж осуждает атаки, которые Иран наносит напрямую или через союзные силы, в том числе на территории Ливана и Ирака. Он также заявил, что Франция действует в рамках обороны, защищая собственные интересы, партнеров и свободу судоходства в регионе.

"Свобода судоходства в Ормузском проливе должна быть восстановлена как можно скорее", – сказал Макрон.

Ормузский пролив оказался закрыт после эскалации конфликта на Ближнем Востоке. 28 февраля Израиль и США нанесли удары по Ирану, Тегеран ответил атаками по Тель-Авиву и базам Вашингтона в регионе.

Ранее тайский сухогруз был атакован во время прохождения через пролив. На судне начался пожар, моряки были в срочном порядке эвакуированы.

