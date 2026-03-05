Шойгу: убытки от перекрытия Ормузского пролива на день составляют до 7 млрд долларов

Фото: ТАСС/EPA/STRINGER

Убытки от перекрытия Ормузского пролива составляют до 7 миллиардов долларов. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.

По его словам, данная оценка относится к одному дню перекрытия.

Ранее стало известно, что Тегеран блокирует проход через Ормузский пролив для американских и израильских судов. Замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади пояснил, что страна находится в состоянии войны и не намерена оказывать поддержку противникам, пропуская их торговые или военные корабли.

СМИ отмечали, что на фоне сложившейся ситуации может увеличиться на 15–30% стоимость импортной электроники в России. Именно через пролив проходит значительная часть мировых морских перевозок, однако из-за военных действий страховые премии для судов выросли примерно на 50%.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после того, как 28 февраля США и Израиль нанесли удары по Ирану. В ответ на это республика атаковала израильскую территорию, а также американские военные базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.