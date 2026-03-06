График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

06 марта, 05:47

Политика

США отказались поддерживать антироссийскую резолюцию по Украине в МАГАТЭ

Фото: ТАСС/Александр Полегенько

США, Китай, Россия и Нигер проголосовали против проукраинской резолюции в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ), внесенной Канадой и Нидерландами. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свой источник.

При этом документ под названием "Последствия нестабильности энергетической инфраструктуры, имеющей критическое значение для ядерной и физической ядерной безопасности АЭС на Украине" был поддержан 12 странами, 10 воздержались от голосования (среди них Бразилия, Египет, Марокко и Саудовская Аравия).

В тексте резолюции подчеркивается, что удары по энергосистеме Украины, питающей АЭС (включая Запорожскую станцию), создают прямую угрозу ядерной безопасности. Однако этот документ не имеет юридических последствий.

Ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что РФ и США должны возобновить диалог по ядерной безопасности. Он подчеркнул, что ведение таких переговоров является ключевой ответственностью двух крупнейших ядерных держав.

