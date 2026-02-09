Энергоснабжение ЗАЭС работает стабильно

Фото: телеграм-канал "ЗАЭС. Официально"

Запорожская АЭС полностью восстановила энергоснабжение после серии отключений. Об этом в интервью РИА Новости сообщил директор по коммуникациям станции Евгений Яшин.

Он подчеркнул, что ситуация с энергоснабжением собственных нужд станции стабильна. В настоящее время в работе находятся обе внешние линии электропередачи, что обеспечивает энергоснабжение объекта в полном объеме.

Ранее пресс-служба МАГАТЭ сообщила, что ремонт основной линии электропередачи возле Запорожской АЭС начался после достигнутого соглашения о локальном прекращении огня.

Гендиректор агентства Рафаэль Гросси в своем обращении подчеркнул, что соглашения удалось достичь при посредничестве МАГАТЭ.