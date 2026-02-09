Форма поиска по сайту

09 февраля, 13:01

Общество

Ледяной дождь может пройти в Москве в конце недели из-за потепления

Фото: Москва 24/Роман Балаев

В столице не исключено прохождение ледяного дождя и снега с дождем в конце недели из-за потепления. Об этом в беседе с Москвой 24 сообщил синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин.

"Сейчас все синоптические процессы будут перестраиваться: на смену антициклону придет погода с циклональным характером из Атлантики на фоне очень теплой воздушной массы, и это приведет к потеплению", – пояснил он.

По словам специалиста, до среды, 11 февраля, в столичном регионе еще задержатся морозы до минус 10–15 градусов в ночное время и до минус 8–13 градусов – в дневное. При этом в четверг, 12 февраля, столбики термометров ночью будут находиться уже на отметке минус 4–9 градусов, а дневные температуры пойдут ближе к нулю.

Осадки придут с теплым воздухом к четвергу. В этот день в столице ожидается снег. В ночь на пятницу, 13 февраля, изменений не будет. Температура будет либо удерживаться, либо расти, добавил Ильин.

"Что касается давления, оно будет медленно снижаться с четверга на пятницу (13 февраля. – Прим. ред.). Предположительно, в последний день рабочей недели оно составит 736–738 миллиметров ртутного столба. В пятницу днем температура повысится до нуля и небольших положительных значений", – сказал он.

Синоптик добавил, что такая же погода ожидается и в субботу, 14 февраля. Однако уже в воскресенье, 15 февраля, в столицу вернутся морозы и похолодает до минус 5 градусов и ниже.

Сильных порывов ветра в период смены воздушных масс не ожидается. Показатель будет в пределах от 4 до 9 метров в секунду, заявил Ильин.

Специалист предупредил, что после недолгой оттепели температура по ночам в феврале вернется на отметки 13–18 градусов ниже нуля. Следующее потепление можно ждать в третьей декаде месяца, однако март все равно будет холодным.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал, что высота сугробов в столице продолжает уменьшаться. В период с 7 по 8 февраля она снизилась на 1 сантиметр и составила 48 сантиметров.

Специалист обратил внимание, что небольшой снег в столице не смог компенсировать естественную убыль высоты снежного покрова.

Москвичам рассказали о погоде на текущей рабочей неделе

