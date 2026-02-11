Форма поиска по сайту

11 февраля, 16:09

Происшествия

Суд отправил в СИЗО соучастника покушения на генерала Алексеева

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Замоскворецкий суд Москвы заключил под стражу до 6 апреля пособника покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Виктора Васина. Об этом сообщает ТАСС.

"Я со следствием сотрудничаю, глубоко раскаиваюсь, прошу не лишать меня свободы", – сказал мужчина в ходе судебного заседания.

По его словам, он пытался отговорить соучастников преступления от необдуманных поступков.

Покушение на Алексеева произошло 6 февраля в жилом доме на Волоколамском шоссе в Москве. Участники преступления действовали по заданию Службы безопасности Украины (СБУ), выяснило следствие.

По версии правоохранителей, Васин арендовал квартиру исполнителю теракта Любомиру Корбе, а также обеспечил его проездными билетами для общественного транспорта. При этом его сын Павел Васин обеспечивал обоих транспортными средствами для наружного наблюдения и изъятия оружия.

Еще одним соучастником преступления была Зинаида Серебрицкая, которая арендовала квартиру в доме генерала и передала ключ от входной двери в подъезд исполнителю покушения.

В день преступления Корба проник в дом, дождался появления генерала на лифтовой площадке и выстрелил в него четыре раза, а затем скрылся. Алексеева госпитализировали. По данным СМИ, его состояние оценивается как тяжелое, но стабильное.

Исполнителя покушения задержали в Дубае и передали России, позднее – арестовали. Также в Москве удалось задержать обоих Васиных. Кроме того, суд заочно арестовал Серебрицкую.

судыпроисшествия

