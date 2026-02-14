Посол Корчунов рассказал о планах НАТО устроить России морскую блокаду

Фото: depositphotos/maxxyustas

Страны Североатлантического альянса планируют устроить частичную или полную морскую блокаду России. Об этом заявил РИА Новости посол России в Осло Николай Корчунов.

По его словам, многие государства НАТО, в том числе Норвегия, переводят балтийско-арктический регион на "казарменное положение", проводя операции Альянса и ограничивая свободу судоходства в нарушение норм международного права.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте пригрозил России "разрушительным" ответом в случае блокирования Сувалкского коридора. По его словам, Альянс регулярно обрабатывает множество сценариев, используя актуальные разведывательные данные и реальные оценки возможностей.

По данным СМИ, Польша и Литва планируют создать совместный трансграничный учебный полигон в Сувалкском коридоре вблизи Калининградской области. Прибалтийская республика уже выделила 100 миллионов евро на создание полигона бригадного уровня в Капчяместисе, в самом центре Сувалкского коридора.