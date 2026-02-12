В НАТО заявили о начале эпохи "нейровойны"

Фото: 123RF.com/jackf

В мире началась эпоха "нейровойны", сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад "Информационная среда нового поколения" Центра передового опыта НАТО по стратегическим коммуникациям.

Альянс сталкивается с новым видом холодной войны, который определяется конкуренцией в сфере высоких технологий, говорится в документе. При этом противники НАТО уже используют современные средства, чтобы влиять на граждан стран – членов Альянса.

Утверждается, что в будущем возможности предсказывать сознание человека станет обычной частью операций. Это позволит достичь беспрецедентной точности в психологических манипуляциях.

Кроме того, слияние нейротехнологий и искусственного интеллекта (ИИ) сделают "нейровойну" важной областью безопасности. Это, уверены эксперты, сильно повлияет на достоверность информации.

Ранее стало известно, что НАТО планирует внедрить технологии ИИ для поиска фейков в реальном времени. В рамках технологического подхода предполагается применение машинного обучения для автоматического выявления "ИИ-дезинформации" и создания "цифровых ИИ-персон", взаимодействующих с уязвимыми группами населения для "укрепления их устойчивости к манипуляциям".

