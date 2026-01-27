Форма поиска по сайту

27 января, 03:57

Политика

НАТО разрабатывает ИИ для борьбы с дезинформацией

Фото: depositphotos/maxxyustas

Руководство НАТО планирует внедрить технологии искусственного интеллекта (ИИ), чтобы находить и классифицировать "ложную информацию" в реальном времени. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отчет Североатлантического альянса.

В документе отмечается, что когнитивная война предполагает использование информации как оружия для "манипулирования восприятием реальности". При этом в НАТО делают ставку на трехсторонний подход к защите когнитивной сферы: технологический, регуляторный и образовательный.

В рамках технологического подхода предполагается применение машинного обучения для автоматического выявления "ИИ-дезинформации" и создания "цифровых ИИ-персон", взаимодействующих с уязвимыми группами населения для "укрепления их устойчивости к манипуляциям".

В свою очередь, регуляторный аспект предполагает принятие законов, которые усилят ответственность за использование ИИ, а образовательный – внедрение медиаграмотности в школьные программы с раннего возраста.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что НАТО всерьез готовится к войне с Россией, о чем свидетельствуют заявления европейских лидеров. По словам министра, большинство стран Запада стремится продолжать использовать Украину для вооруженного противостояния с Россией.

Страны Североатлантического альянса разработали сценарий блокады Калининграда в случае прямого столкновения с Россией, заявлял бывший замглавы МИД Литвы Дариус Юргелявичус.

Владимир Путин заявил о быстрой адаптации России к вызовам НАТО

