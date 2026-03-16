16 марта, 17:07

Транспорт
Автоэксперт Хайцеэр призвал повременить с открытием мотосезона в столичном регионе

Автоэксперт предупредил об опасности открытия мотосезона в марте

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Открытие мотосезона в марте связано с высоким риском ДТП, поэтому стоит подождать, когда температура на улице будет плюс 10 градусов днем и ночью. Об этом Москве 24 рассказал вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр.

По его словам, несмотря на то что в столице установилась довольно теплая солнечная погода, асфальт еще не успел прогреться.

Сцепление дороги с летней резиной мотоцикла минимальное, а риск попасть в аварию – максимальный. Чуть более резкое торможение или поворот могут заставить поскользнуться и упасть.
Ян Хайцеэр
вице-президент НАС

Хайцеэр подчеркнул, что опасность грозит даже опытным мотоциклистами, однако они в такое время обычно не выезжают на дорогу, даже если очень хотят.

"Я, как мотоциклист, на дорогу выеду не раньше времени, когда на улице будут устойчивые плюс 10 градусов не только днем, но и ночью, чтобы асфальт действительно успел прогреться. По опыту это обычно не раньше конца апреля", – отметил Хайцеэр.

При этом эксперт напомнил, что начинать мотосезон в любом случае необходимо аккуратно. В среде, где мотоциклы и мопеды используются не круглогодично, водители автомобилей долго привыкают к возвращению байкеров на дорогу. Поэтому сначала могут забывать лишний раз посмотреть в зеркала заднего и бокового вида при совершении маневров.

При этом двухколесная техника максимально уязвима относительно автомобиля. Защита мотоциклиста – шлем и одежда, что не сильно спасет во время ДТП, подчеркнул Хайцеэр.

Ранее независимый автоэксперт Дмитрий Попов призвал водителей не спешить "переобувать" свои автомобили. С учетом заморозков делать это пока небезопасно, объяснил он.

Читайте также


Трошина Любовь

транспортавтоэксклюзив

Главное

Как контактировать с токсичными коллегами?

При взаимодействии с "токсиками" важно выстраивать границы

Главная ошибка – начать оправдываться, объяснять или втягиваться в эмоции

Читать
закрыть

Для чего хотят создать сайт для знакомств с богатыми москвичами?

Среди потенциальных кандидатов будут предприниматели, топ-менеджеры и IT-специалисты

Однако эксперты уверены: такой подход создаст опасный прецедент

Читать
закрыть

Что грозит за продажу сгенерированных ИИ растений на маркетплейсах?

Возможна компенсация морального вреда и штраф

Часть статьи, которую применят при наказании, зависит от сумм, на которые были обмануты потребители

Читать
закрыть

Что стоит за слухами об увечьях лидеров Израиля и Ирана?

Эксперты уверены: сообщения о гибели лидеров Ирана и Израиля – элемент информационной войны

Официального подтверждения о серьезных травмах или гибели нет

Читать
закрыть

Что известно о футболисте "Урала", обвиняемом в убийстве москвички?

По данным СК, преступник совершил убийство под влиянием телефонных мошенников

После убийства обвиняемый вскрыл сейф и похитил более 2 тысяч долларов

Читать
закрыть

Как пережить магнитную бурю без последствий?

Важно снижать психологическую и физическую нагрузку

Нужно ложиться спать пораньше, чтобы увеличить время отдыха

Читать
закрыть

Как защитить свою квартиру от шумных соседей?

Лучше начать с диалога, поскольку сосед не всегда осознает, что мешает

Если разговор не помогает и ситуация повторяется, стоит обратиться в управляющую компанию

Читать
закрыть

Как изменится ключевая ставка в ближайшие месяцы?

Эксперты уверены: ЦБ принял стратегию на понижение ставки

Ситуация с ключевой ставкой сейчас отошла на второй план

Читать
закрыть

