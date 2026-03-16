Автоэксперт Хайцеэр призвал повременить с открытием мотосезона в столичном регионе

Открытие мотосезона в марте связано с высоким риском ДТП, поэтому стоит подождать, когда температура на улице будет плюс 10 градусов днем и ночью. Об этом Москве 24 рассказал вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр.

По его словам, несмотря на то что в столице установилась довольно теплая солнечная погода, асфальт еще не успел прогреться.





Ян Хайцеэр вице-президент НАС Сцепление дороги с летней резиной мотоцикла минимальное, а риск попасть в аварию – максимальный. Чуть более резкое торможение или поворот могут заставить поскользнуться и упасть.

Хайцеэр подчеркнул, что опасность грозит даже опытным мотоциклистами, однако они в такое время обычно не выезжают на дорогу, даже если очень хотят.

"Я, как мотоциклист, на дорогу выеду не раньше времени, когда на улице будут устойчивые плюс 10 градусов не только днем, но и ночью, чтобы асфальт действительно успел прогреться. По опыту это обычно не раньше конца апреля", – отметил Хайцеэр.

При этом эксперт напомнил, что начинать мотосезон в любом случае необходимо аккуратно. В среде, где мотоциклы и мопеды используются не круглогодично, водители автомобилей долго привыкают к возвращению байкеров на дорогу. Поэтому сначала могут забывать лишний раз посмотреть в зеркала заднего и бокового вида при совершении маневров.

При этом двухколесная техника максимально уязвима относительно автомобиля. Защита мотоциклиста – шлем и одежда, что не сильно спасет во время ДТП, подчеркнул Хайцеэр.

Ранее независимый автоэксперт Дмитрий Попов призвал водителей не спешить "переобувать" свои автомобили. С учетом заморозков делать это пока небезопасно, объяснил он.

