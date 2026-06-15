RuStore разрешил выбирать страны для публикации приложений

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Российский магазин приложений RuStore предоставил разработчикам возможность выбирать страны и регионы для публикации своих продуктов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу RuStore.

Специальная настройка, которая доступна в разделе "Страны и регионы" в консоли для разработчиков, позволяет определить географию распространения приложения в зависимости от целевой аудитории и планов по развитию продукта.

Например, разработчик может открыть доступ к своему приложению в нескольких странах либо выбрать отдельные рынки, где оно станет наиболее востребовано. В перечень регионов входят Россия и страны СНГ, государства Африки, Азии, Европы, Северной и Южной Америки, а также регион Океания.

Ранее корпорация Apple разрешила японским пользователям iPhone устанавливать приложения вне AppStore. Японские владельцы iPhone получили возможность использовать альтернативные магазины приложений аналогично жителям стран Евросоюза. Следующей в очереди станет Россия, указывал первый замглавы комитета ГД по информполитике Антон Горелкин.

