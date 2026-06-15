Фото: телеграм-канал "Инцидент Новосибирск"

В Новосибирске женщина напала на ребенка на детской площадке. Об этом сообщает пресс-служба СУ Следственного комитета РФ по области.

Инцидент произошел днем 14 июня во дворе одного из домов в Кировском районе. В СМИ появилась информация, что женщина нанесла ребенку телесные повреждения. После случившегося несовершеннолетнего госпитализировали. Угрозы для его жизни нет.

По факту произошедшего организована доследственная проверка, в рамках которой будут выявлены все обстоятельства случившегося. По итогам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.

Ранее мужчина напал на девочку на улице города Камень-на-Оби в Алтайском крае. Видео с соответствующими кадрами распространилось в соцсетях. На нем видно, как мужчина применяет силу к несовершеннолетней, держа ее за волосы.

При этом некоторые пользователи заявили, что так мужчина пытался защитить свою дочь, которой потерпевшая якобы плюнула в лицо. Полиция и прокуратура проводят проверку.

