РИА Новости: британский самолет-разведчик замечен над Черным морем в районе Крыма

Британский самолет-разведчик Boeing RC-135W Rivet Joint выполняет полет над Черным морем в районе Крыма. Об этом свидетельствуют данные отслеживания полетов, проанализированные РИА Новости.

В СМИ подчеркнули, что борт вылетел с базы Уэддингтон, пересек Европу и вошел в воздушное пространство над морем со стороны Румынии. Траектория проходит напротив Севастополя. Такие полеты для этого самолета – регулярные.

Также уточняется, что в последние годы Россия фиксирует беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет операции, объясняя это сдерживанием "российской агрессии". Власти РФ не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе.

До этого британский военный разведывательный самолет Boeing RC-135W Rivet Joint был замечен над Черным морем 9 февраля. Он вылетел с базы в Уоддингтоне, после чего пролетел через Европу до Черного моря. Там он сделал несколько кругов между Крымом и Сочи, а затем полетел обратно.