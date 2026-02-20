Стратегические ракетоносцы Ту-95МС выполнили полет над Беринговым морем

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Стратегические ракетоносцы Ту-95МС дальней авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России выполнили плановый 14-часовой полет над нейтральными водами Берингова моря. Об этом сообщило Минобороны РФ.

В ходе выполнения задания летчики дальней авиации провели дозаправку в воздухе. Сопровождение обеспечивали экипажи истребителей Су-35С и Су-30СМ. На отдельных участках маршрута российских ракетоносцев сопровождали истребители иностранных государств.

В ведомстве подчеркнули, что экипажи дальней авиации на регулярной основе выполняют полеты над акваториями Северной Атлантики, Тихого океана, Арктики, а также Балтийского и Черного морей.

Ранее стратегические бомбардировщики Ту-22М3 совершили плановый полет над акваторией Балтийского моря. Полет проходил строго в соответствии с международными правилами над нейтральными водами. На протяжении всего маршрута воздушные суда сопровождали истребители Су-35С и Су-30СМ.