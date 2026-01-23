Форма поиска по сайту

Российские бомбардировщики Ту-22М3 выполнили плановый полет над Балтикой

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские стратегические бомбардировщики Ту-22М3 совершили плановый полет над акваторией Балтийского моря. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве добавили, что полет проходил строго в соответствии с международными правилами над нейтральными водами. На протяжении всего маршрута воздушные суда сопровождали истребители Су-35С и Су-30СМ Воздушно-космических сил.

До этого стратегические ракетоносцы Ту-95МС дальней авиации совершили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Японского моря. По информации ведомства, продолжительность полета была более 11 часов.

В Минобороны РФ подчеркнули, что экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей. При этом они всегда проводятся в соответствии с международными правилами использования неба.

