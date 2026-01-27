Фото: РИА Новости/Андрей Сорокин

Электроснабжение восстановлено в Североморске после обрушения опор ЛЭП. Об этом губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил в телеграм-канале.

"Точечная донастройка по домам и квартирам также будет проведена в ближайшее время", – написал он.

Несколько опор ЛЭП обрушились в Мурманской области 24 января. Из-за этого без электричества остались жители Мурманска и Североморска. В регионе ввели режим ЧС, восстановление электроснабжения взяло на контроль Минэнерго России.

Во вторник, 27 января, в Мурманске полностью восстановили электроснабжение.