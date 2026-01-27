27 января, 17:27Происшествия
Электроснабжение восстановлено в Североморске после обрушения опор ЛЭП
Фото: РИА Новости/Андрей Сорокин
Электроснабжение восстановлено в Североморске после обрушения опор ЛЭП. Об этом губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил в телеграм-канале.
"Точечная донастройка по домам и квартирам также будет проведена в ближайшее время", – написал он.
Несколько опор ЛЭП обрушились в Мурманской области 24 января. Из-за этого без электричества остались жители Мурманска и Североморска. В регионе ввели режим ЧС, восстановление электроснабжения взяло на контроль Минэнерго России.
Во вторник, 27 января, в Мурманске полностью восстановили электроснабжение.
Плохая погода привела к перебоям с электричеством в Мурманске