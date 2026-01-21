Путин потребовал быстрее вернуть тепло в населенные пункты после аварий

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Владимир Путин потребовал как можно скорее вернуть тепло и электричество в населенные пункты, в которых возникали аварии. Об этом президент заявил в ходе совещания с членами правительства.

"Нужно обязательно с регионами и с другими ведомствами посмотреть, где и что еще нужно сделать дополнительно, где еще не восстановлено все в необходимом объеме", – сказал российский лидер главе Минэнерго Сергею Цивилеву.

Путин уточнил, что речь идет о Сибири, Дальнем Востоке и приграничных регионах.

Цивилев доложил главе государства, что в период новогодних праздников порядка 500 тысяч потребителей из 12 регионов России столкнулись с массовыми ограничениями электроснабжения из-за непогоды. При этом все нарушения были оперативно ликвидированы благодаря слаженной работе системообразующих территориальных сетевых организаций, федеральных и региональных властей.

По словам главы Минэнерго, в среднем на восстановление электроснабжения уходило примерно 5 часов, а полное восстановление завершалось максимум за 3 дня.

"Отопительный сезон проходит в условиях роста электропотребления почти на 3% больше по сравнению с предыдущим периодом. Это примерно соответствует 4 гигаваттам", – добавил он.

Цивилев отметил, что максимум потребления мощности в этом отопительном сезоне составил 171 гигаватт. Это больше, чем в предыдущем.

В свою очередь, министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин рассказал, что в текущем отопительном сезоне было зафиксировано 107 аварий, что на 32% меньше, чем в предыдущем. Он отметил, что сезон проводится стабильно за счет системной работы по соответствующей инфраструктуре, которая была проведена во время подготовки к зиме.

Ранее жители 280 многоквартирных домов в Бердянске Запорожской области остались без теплоснабжения из-за вывода из строя системы энергоснабжения и остановки котельных. Для восстановительных работ были задействованы в круглосуточном режиме четыре аварийные бригады. Специалисты проводили работы по спуску теплоносителя из системы отопления, а также осуществляли мониторинг температурного режима подвальных и чердачных помещений.

