Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 января, 18:10

Политика

Путин потребовал быстрее вернуть тепло в населенные пункты после аварий

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Владимир Путин потребовал как можно скорее вернуть тепло и электричество в населенные пункты, в которых возникали аварии. Об этом президент заявил в ходе совещания с членами правительства.

"Нужно обязательно с регионами и с другими ведомствами посмотреть, где и что еще нужно сделать дополнительно, где еще не восстановлено все в необходимом объеме", – сказал российский лидер главе Минэнерго Сергею Цивилеву.

Путин уточнил, что речь идет о Сибири, Дальнем Востоке и приграничных регионах.

Цивилев доложил главе государства, что в период новогодних праздников порядка 500 тысяч потребителей из 12 регионов России столкнулись с массовыми ограничениями электроснабжения из-за непогоды. При этом все нарушения были оперативно ликвидированы благодаря слаженной работе системообразующих территориальных сетевых организаций, федеральных и региональных властей.

По словам главы Минэнерго, в среднем на восстановление электроснабжения уходило примерно 5 часов, а полное восстановление завершалось максимум за 3 дня.

"Отопительный сезон проходит в условиях роста электропотребления почти на 3% больше по сравнению с предыдущим периодом. Это примерно соответствует 4 гигаваттам", – добавил он.

Цивилев отметил, что максимум потребления мощности в этом отопительном сезоне составил 171 гигаватт. Это больше, чем в предыдущем.

В свою очередь, министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин рассказал, что в текущем отопительном сезоне было зафиксировано 107 аварий, что на 32% меньше, чем в предыдущем. Он отметил, что сезон проводится стабильно за счет системной работы по соответствующей инфраструктуре, которая была проведена во время подготовки к зиме.

Ранее жители 280 многоквартирных домов в Бердянске Запорожской области остались без теплоснабжения из-за вывода из строя системы энергоснабжения и остановки котельных. Для восстановительных работ были задействованы в круглосуточном режиме четыре аварийные бригады. Специалисты проводили работы по спуску теплоносителя из системы отопления, а также осуществляли мониторинг температурного режима подвальных и чердачных помещений.

Читайте также


властьполитикаЖКХ

Главное

Разрешат ли оформлять семейную ипотеку до рождения ребенка?

Депутаты считают, что основанием для льготной ипотеки должны стать справки из женской консультации

Однако эксперты уверены: существенного влияния на ситуацию с жильем инициатива не окажет

Читать
закрыть

Чем объясняется упадок сил после 14:06?

Происходит естественный циркадный спад, который в медицине называется послеобеденным провалом

Не стоит насильственно поддерживать пиковую продуктивность через "не могу"

Читать
закрыть

Как детские игрушки могут серьезно навредить здоровью?

Россияне жалуются на игрушечные палатки, после прикосновения к которым на коже остаются "иголки"

Попадая в кожу, инородные тела вроде стекловаты вызывают воспаление

Читать
закрыть

Почему вопрос Украины ушел на вторые роли на форуме в Давосе?

Основным фактором стали заявления администрации Трампа о намерении присоединить Гренландию

Эксперты уверены: смещение украинской темы в повестке форума стало знаковым

Читать
закрыть

Когда весна придет в Москву?

Из-за глобального потепления сроки наступления весны смещаются на более ранние даты

Предстоящий сезон с большей вероятностью будет теплее обычного

Читать
закрыть

Как введение фиксированного депозита отразится на рынке аренды?

Мера сможет защитить арендаторов, не задевая интересы владельцев недвижимости

Однако эксперты уверены: инициатива выглядит необоснованной

Читать
закрыть

Как распознать недобросовестного туроператора?

Доверять поездку следует профессиональным компаниям с федеральным статусом

Важно проверять турагентов, которые должны иметь собственный реестровый номер

Читать
закрыть

Чем опасна магнитная буря класса G4?

Люди со слабым здоровьем могут почувствовать недомогание

Реальную опасность магнитных бурь могут почувствовать на себе космонавты

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика