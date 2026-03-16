Основатель Moulin Villa Илья Петров объявлен в розыск

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Основатель бренда кухонных аксессуаров Moulin Villa Илья Петров сбежал из-под домашнего ареста, в связи с чем его объявили в розыск. Об этом свидетельствуют данные базы судов.

Согласно сведениям, по этой причине также был приостановлен процесс по делу о хищении.

В свою очередь, газета "Коммерсант" указывает, что бизнесмена объявили в розыск в Москве. Согласно постановлению Мещанского суда, с июля 2025 года Петров находился под домашним арестом по обвинению в многомиллионном мошенничестве. Однако в феврале 2026-го он перестал посещать заседания суда, после чего выяснилось, что он скрылся.

По версии журналистов, побег может быть вызван возбуждением в конце января нового уголовного дела против предпринимателя о мошенничестве. СМИ также обратило внимание на то, что компания Петрова и он сам были признаны банкротами из-за долгов на сотни миллионов рублей.

Ранее Таганский суд Москвы заочно приговорил бывшего главу Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна к 12 годам колонии общего режима по делу о хищении. Экс-руководитель федеральной службы был признан виновным по статьям о присвоении или растрате в особо крупном размере, а также злоупотреблении полномочиями.

Согласно материалам дела, с 2013 по 2018 год он и экс-президент ОФК-Банка Николай Гордеев выдали 115 невозвратных кредитов и вывели 9,76 миллиарда рублей по фиктивным договорам факторинга, нанеся ущерб более 33 миллиардов рублей.