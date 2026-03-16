Пассажиры на байдарке столкнулись с электросудном в акватории причала "Парк "Фили"

Пассажиры на байдарке столкнулись с электросудном "Шмелевка" в акватории причала "Парк "Фили" в Москве. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса.

Инцидент произошел в судоходной части Москвы-реки. Предварительно установлено, что столкновение спровоцировали пассажиры байдарки, которые нарушили правила передвижения. Всего в момент аварии на лодке находились два человека, а на электросудне пассажиры отсутствовали.

"На месте находятся сотрудники ГКУ МГПСС", – уточнили в ведомстве.

На фоне случившегося Дептранс напомнил о действующем запрете передвижения на плавучих средствах в судоходной части акватории причала "Парк "Фили", а также призвал соблюдать нормы хождения по Москве-реке.

Также в департаменте заверили, что по факту ЧП будет проведено расследование. К нему в том числе подключились сотрудники Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, добавили в пресс-службе ведомства.

Правоохранителям предстоит выяснить факт травмирования людей, все обстоятельства произошедшего и дать оценку соблюдения требования законодательства, касающегося безопасности на воде.

В Дептрансе добавили, что в настоящее время работа причала "Парк "Фили" восстановлена. Электросуда следуют по полному маршруту.

