02:58

Происшествия
AP: при крушении парома у филиппинского побережья погибли 7 человек

При крушении парома у филиппинского побережья погибли 7 человек

Фото: ТАСС/EPA/FRANCIS R. MALASIG

Межостровной паром затонул у побережья Филиппин, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на местные власти.

Отмечается, что судно столкнулось с техническими неполадками у островной провинции Басилан. По предварительной информации, в результате происшествия погибли 7 человек.

Всего на пароме находились 350 человек. Спасателям удалось эвакуировать 215 пассажиров.

В данный момент спасательные работы продолжаются.

Ранее иранский сухогруз Rona потерпел бедствие в Каспийском море. Береговые службы страны получили сигнал SOS от судна 14 января, после чего государственные органы Туркмении, занимающиеся ликвидацией и предотвращением чрезвычайных ситуаций, приступили к спасательной операции в соответствии с международными правилами мореплавания.

Благодаря оперативным действиям специалистам удалось спасти всех членов экипажа корабля.

