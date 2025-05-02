Военное судно столкнулось с нефтяной платформой в Перу

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Военное судно ВМС Перу Ucayali столкнулось с нефтяной платформой Manati, принадлежащей англо-французской нефтегазовой компании Perenco. Об этом сообщает военно-морское командование Перу в соцсети Х.

ЧП произошло во время передвижения первого по реке Амазонке вблизи города Напо.

"На момент публикации данного заявления есть данные о том, что один человек пропал без вести, двое скончались", – говорится в сообщении.

В заявлении также отмечается, что на месте происшествия продолжаются поисково-спасательные работы. Причина инцидента пока не установлена.

Ранее сообщалось, что около 350 пакистанцев могли погибнуть в результате катастрофы судна с нелегальными мигрантами, затонувшего в июне в Средиземном море у берегов Греции. На судне вместимостью 300 человек находились до 800 мигрантов, в том числе сотни граждан Пакистана.

До этого моторная лодка и теплоход столкнулись в Марий Эл. В результате столкновения один мужчина был спасен, второй – получил травмы и утонул. Следователи организовали проверку.