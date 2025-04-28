Дело возбуждено после столкновения катера со скалой в Дагестане

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Республики Дагестан"

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека, после опрокидывания катера в акватории реки Сулак в Дагестане. Об этом сообщает пресс-служба Западного межрегионального СУ на транспорте СК РФ.

Катер столкнулся со скалой во время экскурсии в Сулакском каньоне 28 апреля. По предварительным данным, водитель лодки не справился с управлением и допустил опрокидывание судна. На борту находились 8 человек. В результате погибла жительница Ярославской области 1992 года рождения. Еще 7 человек получили травмы различной степени тяжести. Им оказывается необходимая медпомощь.

Следователи в настоящее время осматривают место происшествия, а также проводят иные мероприятия, которые позволят выяснить все обстоятельства случившегося.

В свою очередь, глава Дагестана Сергей Меликов в своем телеграм-канале выразил соболезнования родственникам погибшей и пообещал оказать им необходимую помощь. Он также уточнил, что компетентные органы уже расследуют этот инцидент.

"В ближайшее время будут установлены причины и приняты меры, чтобы такие трагедии не повторялись", – отметил Меликов.

Все пострадавшие доставлены в Кизилюртовскую городскую больницу. Тяжелых травм они не получили, отметили в региональном Минздраве. Прокуратура Дагестана начала проверку, которая позволит оценить соблюдение требований закона об оказании туристических услуг и организации досуга.

