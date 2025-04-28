Число пострадавших в ЧП с катером в Дагестане выросло до шести

Фото: телеграм-канал "112"

Шесть человек пострадали в результате столкновения катера со скалой в Дагестане. Об этом ТАСС рассказала руководитель пресс-службы Минздрава региона Зарина Агмадова.

Всех пострадавших доставили в Кизилюртовскую городскую больницу, уточнила она.

Об инциденте в Сулакском каньоне стало известно 28 апреля. Во время экскурсии водитель моторной лодки не справился с управлением и допустил столкновение со скалой. На борту катера находились восемь человек.

В результате ЧП погибла жительница Ярославской области 1992 года рождения. При этом другие люди, которые пострадали в результате инцидента, не получили тяжелых травм.

Прокуратура Дагестана проведет проверку, в рамках которой даст оценку соблюдению требований закона об оказании туристических услуг и организации досуга. По результатам ведомство может принять меры прокурорского реагирования.

