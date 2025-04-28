Один человек погиб при столкновении катера со скалой в Дагестане

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Женщина 1992 года рождения погибла в результате столкновения катера со скалой в Дагестане. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Инцидент произошел в Сулакском каньоне в районе гидроэлектростанции. По данным ведомства, в общей сложности на борту катера были 8 человек. В результате происшествия 4 человека пострадали. Как уточнили РИА Новости, всех пострадавших доставили в центральную городскую больницу Кизилюрта.

На место ЧП выдвинулись спасатели, сотрудники государственной инспекции по маломерным судам и начальник пожарно-спасательного гарнизона.

Пресс-служба прокуратуры Дагестана уточнила, что инцидент произошел в понедельник, 28 апреля, примерно в 15:00 во время экскурсии. По данным ведомства, водитель моторной лодки не справился с управлением, поэтому столкнулся со скалой.

Прокуратура планирует провести проверку, в рамках которой даст оценку соблюдению требований закона об оказании туристических услуг и организации досуга. По результатам будет рассмотрен вопрос о применении мер прокурорского реагирования.

Ранее буксир "Байкал" опрокинулся в акватории Енисейского залива Карского моря в Красноярском крае. Эвакуировать на борт ледокола "Владивосток" удалось 8 членов экипажа.

По данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, буксир принадлежал ООО "СП Терминал". Следователи после случившегося возбудили дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта".

