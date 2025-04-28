При столкновении катера со скалой в Дагестане погибла жительница Ярославской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

В результате столкновения катера со скалой в Сулакском каньоне в Дагестане погибла жительница Ярославской области. Об этом в беседе с ТАСС рассказала глава пресс-службы Министерства здравоохранения республики Зарина Агмадова.

Она уточнила, что женщина проживала в городе Рыбинске.

При этом другие люди, пострадавшие при инциденте, не получили тяжелых травм. В настоящий момент им оказывают медицинскую помощь, указала Агмадова.

Катер столкнулся со скалой 28 апреля около 15:00 во время экскурсии в районе гидроэлектростанции. По данным ГУ МЧС по региону, в общей сложности на борту находились 8 человек, 4 из которых пострадали.

Инцидент произошел в связи с тем, что водитель моторной лодки не справился с управлением. Прокуратура Дагестана планирует провести проверку, в рамках которой даст оценку соблюдению требований закона об оказании туристических услуг и организации досуга.

