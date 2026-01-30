Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 января, 13:00

Транспорт

Дептранс увеличил скидку на покупку "Единого" в "МультиТранспорте"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Дептранс увеличил скидку при покупке билета "Единый" в "МультиТранспорте". Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Согласно нововведениям, стоимость безлимитных абонементов на городской транспорт, включая регулярный речной электротранспорт, составляет:

  • 3 147 рублей в случае приобретения "Единого" с зоной "Центральная" (скидка 313 рублей);
  • 4 194 рубля при покупке "Единого" с зоной "Пригород" (скидка 256 рублей).

Кроме того, в холодное время года к тарифу можно добавить от 10 до 40 промокодов, которыми можно воспользоваться для поездок на такси до или от станций метро, МЦК и МЦД в течение 30 дней, обратили внимание в Дептрансе.

"По задаче Сергея Собянина мы предлагаем пассажирам самые удобные платежные решения. "МультиТранспорт" предоставляет возможность совершать бесшовные пересадки при поездках на различных видах транспорта", – напомнил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По его словам, оплата абонемента в приложении "Метро Москвы" занимает менее минуты. Всего же с помощью этого сервиса пассажиры совершили уже свыше 880 тысяч поездок, что на 10% больше, чем в 2024 году.

Ранее Дептранс выпустил тематическую карту "Тройка" и билет "Единый", посвященные Самарской области. В ведомстве уточнили, что московский транспорт сотрудничает с разными российскими регионами, знакомя пассажиров с их культурой и особенностями. В метро уже реализовывались проекты, посвященные разным уголкам страны: тематические составы и выставки.

Читайте также


транспортгород

Главное

Запретят ли использовать животных в качестве залога?

Мера может защитить владельцев животных и кредитные организации

Эксперты уверены: использование домашних животных в качестве залога выглядит сомнительно

Читать
закрыть

Где отдохнуть в праздничные выходные в феврале и марте 2026 года?

Таиланд, Вьетнам, ОАЭ и Египет особенно востребованы для путешествий

Туристы выбирают такие направления, потому что хотят открыть "окно в лето"

Читать
закрыть

Стоит ли штрафовать родителей за оскорбления учителей детьми?

Эксперты уверены: штрафы родителям за хамство детей – мера контрпродуктивная

Наказывать родителей финансово не только юридически спорно, но и может вызвать у них лишь озлобленность

Читать
закрыть

Чем полезен челлендж "30 дней"?

Суть тренда заключается в том, чтобы за месяц внедрить одну или несколько полезных привычек

Однако эксперты уверены: говорить о полной перестройке за 30 дней нельзя

Читать
закрыть

Нужно ли закреплять право многодетных мужчин на досрочную пенсию?

Мера станет весомым знаком признания заслуг многодетных отцов перед государством

Однако эксперты уверены: папы не станут массово пользоваться возможностью досрочного выхода на пенсию

Читать
закрыть

Что ждет москвичей после окончания январских снегопадов?

Стихия уже начинает отступать: к вечеру 29 января прирост снежного покрова составит не более 0,5 см

На следующей неделе к столичному региону приблизится южный циклон, который снова принесет осадки

Читать
закрыть

К чему приведет контроль цен на такси в снегопады?

Мера может принести сервисам выгоду

Однако эксперты уверены: вместо установки порога на цены нужно разобраться с условиями работы сервисов

Читать
закрыть

Почему в России отказываются от бакалавриата и магистратуры?

Реформа особенно важна для инженерных и наукоемких направлений

Эксперты уверены: предложенная система не является новой – это возвращение к классической модели

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика