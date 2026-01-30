Дептранс увеличил скидку на покупку "Единого" в "МультиТранспорте"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Дептранс увеличил скидку при покупке билета "Единый" в "МультиТранспорте". Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Согласно нововведениям, стоимость безлимитных абонементов на городской транспорт, включая регулярный речной электротранспорт, составляет:



3 147 рублей в случае приобретения "Единого" с зоной "Центральная" (скидка 313 рублей);

4 194 рубля при покупке "Единого" с зоной "Пригород" (скидка 256 рублей).

Кроме того, в холодное время года к тарифу можно добавить от 10 до 40 промокодов, которыми можно воспользоваться для поездок на такси до или от станций метро, МЦК и МЦД в течение 30 дней, обратили внимание в Дептрансе.

"По задаче Сергея Собянина мы предлагаем пассажирам самые удобные платежные решения. "МультиТранспорт" предоставляет возможность совершать бесшовные пересадки при поездках на различных видах транспорта", – напомнил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По его словам, оплата абонемента в приложении "Метро Москвы" занимает менее минуты. Всего же с помощью этого сервиса пассажиры совершили уже свыше 880 тысяч поездок, что на 10% больше, чем в 2024 году.

Ранее Дептранс выпустил тематическую карту "Тройка" и билет "Единый", посвященные Самарской области. В ведомстве уточнили, что московский транспорт сотрудничает с разными российскими регионами, знакомя пассажиров с их культурой и особенностями. В метро уже реализовывались проекты, посвященные разным уголкам страны: тематические составы и выставки.