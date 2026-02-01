Два человека пострадали при ударе БПЛА в Белгородской области

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Украинский беспилотник атаковал движущийся автомобиль в районе села Белянка в Белгородской области. В результате пострадали два мирных жителя, в том числе несовершеннолетняя, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"Мужчина получил непроникающие осколочные ранения головы, спины и плеча, 17-летняя девушка – минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение спины", – уточнил глава области.

Врачи скорой помощи доставили пострадавших в больницу Белгорода. Сейчас раненым оказывается вся необходимая помощь.

Ранее мирная жительница получила ранения в результате атаки украинского FPV-дрона в селе Новый Ропск Брянской области. Кроме того, в результате атаки были частично повреждены два автомобиля.

В 2025 году из-за атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России погибли 22 ребенка. При этом еще около 271 ребенка получили ранения различной степени тяжести.