01 февраля, 18:55

Политика

Власти Ирана опубликовали список имен жертв беспорядков

Фото: 123RF.com/prazis

Президент Ирана Масуд Пезешкиан распорядился опубликовать имена около 3 тысяч погибших в ходе протестов и беспорядков в стране. Соответствующая информация появилась на сайте администрации главы исламской республики.

Как указано в документе, между официальной статистикой по числу погибших (3 117 человек) и количеством опубликованных имен есть расхождение в 131 имя. Оно, как говорится в заявлении, связано с тем, что личность этих людей еще не установлена.

При этом верховный лидер Ирана Али Хаменеи назвал прошедшие беспорядки попыткой переворота, которая была предотвращена, передает агентство SNN.

"Я был проинформирован, что один влиятельный американский чиновник в правительстве сообщил иранской стороне, что в ситуации, которая происходила в Иране, ЦРУ и Моссад использовали все свои возможности", – сказал Хаменеи, это заявление опубликовано в телеграм-канале верховного лидера.

Протесты в исламской республике начались в декабре прошлого года. Причиной стала девальвация местной валюты и последующий рост цен. Спустя время акции приобрели политический характер. На фоне беспорядков американский президент Дональд Трамп призвал протестующих захватывать госучреждения.

Всего иранские правоохранители задержали порядка 3 тысяч человек. Их обвинили в участии в массовых протестах и связях с террористическими группировками.

Политолог Алексей Мухин допустил, что ситуация в Иране могла быть инспирирована для отвлечения мировой прессы и общественности от других процессов.

Трамп ввел пошлины 25% для торговых партнеров Ирана

