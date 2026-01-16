Tasnim: в Иране задержали 3 тыс террористов и участников беспорядков

Фото: ТАСС/Zuma

Правоохранители в Иране задержали около 3 тысяч человек, обвиняемых в участии в массовых беспорядках и связях с террористическими группировками. Об этом сообщает издание Tasnim.

В декабре 2025 года в Иране начались масштабные беспорядки. Причиной послужили девальвация местной валюты и последующий рост цен. Позже протесты приобрели политический характер.

Высший совет нацбезопасности Ирана обвинил в организации беспорядков США и Израиль. На фоне этого американский лидер Дональд Трамп призвал протестующих захватить государственные учреждения в республике и пообещал отправить помощь участникам митингов.

В СМИ появилась информация о том, что власти США отправили авианосную ударную группу из Южно-Китайского моря на Ближний Восток на фоне напряженности в отношениях с Ираном. Предварительно, на передислокацию уйдет около недели.

