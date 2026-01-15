Форма поиска по сайту

15 января, 13:47

Политика
Эксперт Мухин: протесты в Иране могли быть созданы искусственно

Эксперт предположил, что протесты в Иране были созданы искусственно

Фото: ТАСС/AP Photo

Ситуация в Иране может быть инспирирована, чтобы отвлечь мировую прессу и общественность от других процессов, сказал в беседе с Москвой 24 генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

"Ленты новостей умышленно заполняются такими громкими сообщениями, в то время как главные события могут происходить по другую сторону океана – где США, возможно, предполагают взять контроль над нефтяным комплексом Венесуэлы или добиться приобретения Гренландии. Поэтому мне кажется, что протесты в Иране созданы искусственно", – высказался эксперт.

Он подчеркнул, что в протестах точно заинтересован Израиль, так как ему выгоден нестабильный Иран. Ситуация в Исламской Республике может спровоцировать удар по государству, что еще больше ослабит Тегеран. Для Израиля это было бы способом отвлечь внимание от внутренних вопросов.

"Все это взаимосвязано, и выделить что-то одно сложно, но основной тренд и причины происходящего достаточно очевидны", – считает Мухин.

В это же время эскалация является целиком инициативой США, уверен эксперт. Дело в том, что до новогодних праздников Тегеран принимал шаги для налаживания переговоров с Вашингтоном. Сам американский лидер Дональд Трамп, предположил специалист, торопится создать позитивные кейсы перед выборами в конгресс и добавить голосов республиканцам.

"Помимо электоральных мотивов, его интерес состоит в том, чтобы глобально заработать на этом, фактически "ограбив" Венесуэлу, Гренландию или другие страны. Смущает то, что Трамп не постеснялся формировать конфликтные линии сразу по нескольким направлениям одновременно", – указал специалист.

При этом Пентагон не рекомендовал так делать, но у лидера США свои представления о том, как все должно быть, добавил Мухин.

Также эксперт напомнил, что Россия и Иран подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Несмотря на это, документ не предусматривает обязательств о военной защите.

"Россия участвует в создании системы коллективной безопасности, наряду с Китаем. В то же время нестабильность в Иране, а также Венесуэле ставит под вопрос эксплуатацию их минерально-сырьевой базы. Это открывает возможности для других стран, включая Россию, компенсировать выпадающие объемы энергоносителей", – резюмировал Мухин.

Беспорядки в Иране начались в декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты и последующего роста цен. Позже протесты приобрели политический характер.

МИД государства в середине января заявил, что акции протеста и беспорядки уже завершились. Несмотря на это, Минэкономразвития России посоветовало россиянам воздержаться от туристических поездок в Иран.

