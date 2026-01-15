Форма поиска по сайту

Трамп заявил, что США будут следить за ситуацией в Иране

Фото: depositphotos/javarman

Администрация США будет продолжать следить за ситуацией в Иране. Таким образом американский президент Дональд Трамп ответил на вопрос СМИ о возможности применения силы против республики.

"Мы получили информацию от очень важных источников на той стороне. Они говорят, что убийства прекратились и что казней не будет. Предполагалось, что сегодня будет много казней, но их не будет. Мы будем следить", – подчеркнул Трамп, которого цитирует ТАСС.

Тем временем, как сообщает The Daily Mirror, власти Великобритании приняли решение временно закрыть свое посольство в Тегеране из-за обострения политической ситуации на Ближнем Востоке. Теперь дипмиссия будет действовать дистанционно.

Ранее Трамп заявил, что властям Ирана следует проявить гуманный подход на фоне происходящих в стране протестов. Он добавил, что иранскому правительству лучше "вести себя хорошо".

В свою очередь, в Тегеране заявили, что слова Трампа о поддержке протестующих в Иране несут угрозу для суверенитета, территориальной целостности и нацбезопасности республики.

По информации СМИ, несколько арабских стран, в частности Саудовская Аравия, Катар и Оман, пытаются отговорить США от нанесения новых ударов по Ирану, поскольку это может потрясти нефтяной рынок.

Дональд Трамп призвал протестующих в Иране захватывать госучреждения

