Трамп призвал Тегеран проявить гуманность на фоне протестов

Фото: whitehouse.gov

Властям Ирана следует проявить гуманный подход на фоне происходящих в стране протестов. Об этом заявил журналистам президент США Дональд Трамп.

У него поинтересовались, какой сигнал он бы хотел дать Тегерану в связи с беспорядками в стране.

"Сигнал заключается в том, что им следует проявить гуманность. У них большие проблемы. И я надеюсь, что они не будут убивать людей", – ответил Трамп.

Глава Белого дома проигнорировал заявления Тегерана о готовности ответить на потенциальные удары со стороны Вашингтона, добавив, что иранским властям лучше "вести себя хорошо".

Ранее Трамп предложил иранским протестующим начать захватывать государственные учреждения. Он сообщил об отмене всех запланированных встреч с представителями иранских властей и добавил, что помощь участникам протестов "уже в пути".

По данным СМИ, власти США обсудили планы возможных ударов по Ирану. В качестве одного из вариантов атаки на исламскую страну обсуждалась широкомасштабная серия авиаударов по ряду военных целей.

Вместе с тем несколько арабских стран, в частности Саудовская Аравия, Катар и Оман, пытаются отговорить США от нанесения новых ударов по Ирану, утверждая, что попытка новой атаки потрясет нефтяной рынок.