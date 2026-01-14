Трамп не ответил на вопрос об отправке войск США в Иран

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп отказался отвечать на вопрос журналиста о том, собирается ли он отправить американские войска в Иран.

"С чего бы мне говорить вам это? Я не обсуждаю с журналистами военную стратегию", – цитирует Трампа ТАСС.

По словам лидера США, он уже принял решение по поводу мер воздействия на Тегеран, однако он пока не планирует раскрывать их.

Согласно информации СМИ, власти США уже обсудили планы возможных ударов по Ирану. В качестве одного из вариантов атаки на исламскую страну обсуждалась широкомасштабная серия авиаударов по ряду военных целей.

Вместе с тем несколько арабских стран, в частности, Саудовская Аравия, Катар и Оман пытаются отговорить США от нанесения новых ударов по Ирану, утверждая, что попытка новой атаки потрясет нефтяной рынок.