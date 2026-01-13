Форма поиска по сайту

Трамп призвал граждан и союзников США покинуть Иран

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп призвал граждан и союзников Штатов немедленно покинуть Иран на фоне продолжающихся в этой стране протестов. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее Трамп предложил иранским протестующим начать захватывать государственные учреждения в республике. Он сообщил об отмене всех запланированных встреч с представителями иранских властей и добавил, что помощь участникам протестов "уже в пути".

Глава Белого дома отказался уточнить, какую именно помощь он направил участникам протестов. Трамп также заявил, что не знает точное число погибших в ходе беспорядков, однако отметил, что оно все равно очень большое.

Беспорядки в Иране начались в декабре 2025 года из-за девальвации местной валюты, вызвавшей рост цен. Спустя время протесты переросли в столкновения с полицией и приобрели политический характер.

Глава судебной власти Ирана Голям Хосейн Мохсени-Эджеи пообещал наказать участников протестных акций в стране по всей строгости закона. В свою очередь, Высший совет нацбезопасности Ирана обвинил США и Израиль в организации беспорядков.

Трамп ввел пошлины 25% для торговых партнеров Ирана

