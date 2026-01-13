Форма поиска по сайту

13 января, 19:00

Политика

Захарова заявила о попытках разрушить Иран методами цветных революций

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Внешние силы, враждебные Ирану, стремятся дестабилизировать страну и подорвать ее государственные институты с помощью методов цветных революций. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В частности, дипломат указала на длительное санкционное давление со стороны Запада, которое негативно сказывается на развитии Исламской Республики, в том числе препятствуя экономическому и социальному прогрессу страны.

Захарова подчеркнула, что в условиях создавшегося напряжения внешние силы пытаются дестабилизировать ситуацию в государстве, указав в качестве примера намеренную радикализацию протестных выступлений. Мирные демонстрации перерастают в насилие с участием подготовленных извне провокаторов, пояснила дипломат.

Беспорядки в Иране вспыхнули в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты – иранского риала. Граждане были возмущены резкими колебаниями обменного курса, что привело к значительному росту цен на товары как в оптовом, так и в розничном сегменте.

Со временем протесты переросли в столкновения с силами правопорядка, а лозунги приобрели политический оттенок. Митингующие выражали недовольство существующим политическим строем в стране.

В начале января 2026 года в районе Садаф протестующие подожгли несколько религиозных текстов, в том числе Коран. Некоторые из участников беспорядков попытались атаковать городскую мечеть. Президент Ирана Масуд Пезешкиан ответил на это обещанием диалога с гражданами и объявил о реформах в банковской и финансовой сферах.

