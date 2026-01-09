Форма поиска по сайту

09 января, 16:20

Политика

Глава судебной власти Ирана пообещал наказать протестующих

Фото: 123RF.com/evrenkalinbacak

Глава судебной власти Ирана Голям Хосейн Мохсени-Эджеи пообещал наказать участников протестных акций в стране по всей строгости закона. Его слова передает гостелерадиокомпания республики IRIB.

Таким образом он отреагировал на смерть граждан во время беспорядков, которые прошли в стране после призыва потомка иранского шаха Резы Пехлеви, свергнутого в 1979 году. В частности, как сообщил главный судья провинции Северный Хорасан Реза Баратизад, погиб прокурор иранского города Эсферайен Али Акбар Хосейнзаде, а также несколько сотрудников сил безопасности.

Главный судья провинции рассказал, что вечером 8 января прокурор наблюдал за беспорядками на месте событий вместе с полицией. В результате группа протестующих, многие из которых не были жителями Эсфарайена и Северного Хорасана, подожгла здание, где находились Хосейнзаде и сотрудники сил безопасности.

В свою очередь, Высший совет нацбезопасности Ирана обвинил США и Израиль в организации беспорядков в стране. Такой вывод был сделан на основе заявлений американского лидера Дональда Трампа, которые были сделаны в последние дни.

"Хотя волнения последних дней начались с протестов против экономической нестабильности, сионистский враг (имеется в виду Израиль. – Прим. ред.) направил их в русло дестабилизации обстановки в стране", – сказано в заявлении Совбеза Ирана.

Власти напомнили, что иранцы уже ранее показали свою сплоченность в 12-дневной войне с Израилем, в результате чего противник признал свое стратегическое поражение.

"Сегодня тем же единством мы сорвем все их разрушительные планы", – заключили в Совбезе Ирана.

В настоящее время полиция Ирана "нейтрализует" планы Израиля и США по дестабилизации ситуации в стране. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи призвал Трампа, который угрожает республике ударами из-за беспорядков, заняться делами в своей стране.

Хаменеи напомнил, что именно Трамп отдавал приказы во время 12-дневной войны Ирана с Израилем, в ходе которой погибли более тысячи иранских военачальников, ученых и других видных деятелей. Верховный лидер страны обратил внимание, что после такого президент США говорит, что якобы поддерживает иранский народ.

"Кучка неопытных, невнимательных и недальновидных людей верит ему и действует в угоду ему. Поджигают мусорные баки, чтобы ему понравилось", – отметил Хаменеи.

Беспорядки в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты – иранского риала. Протестующие были недовольны резкими колебаниями обменного курса и их влиянием на оптовые и розничные цены.

Спустя время беспорядки превратились в столкновения с полицией, а лозунги приобрели политический характер. В частности, протестующие выступали против политического строя в стране.

В начале января 2026 года в районе Садаф группа протестующих сожгла несколько религиозных книг, включая Коран. Другая часть митингующих попыталась совершить нападение на городскую мечеть. После этого президент Ирана Масуд Пезешкиан поручил выстроить диалог с гражданами, а также анонсировал реформы в банковской и финансовой системах страны.

Российское посольство в Иране рекомендовало туристам воздержаться от фотосъемки

