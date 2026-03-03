На пропавшие из афиш концерты комика Щербакова купили почти все билеты

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/shcherbakov_alexei

Билеты на концерты комика Алексея Щербакова в Москве вновь доступны для покупки, однако свободных мест осталось всего 5. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что концертный зал "Москва", где 2 апреля должно состояться выступление комика, вмещает в себя свыше 4 тысяч зрителей. При этом сейчас купить можно только 5 билетов в партер, цена которых составляет 5,5 и 8 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что концерты Щербакова исчезли из российских афиш, приобрести билеты было невозможно. Директор комика Дмитрий Матюнин эту информацию комментировать отказался.

Щербаков – один из участников шоу "Что было дальше?", в котором также принимал участие комик Нурлан Сабуров. 30 января ему запретили въезд в Россию на 50 лет. Это решение было принято в целях национальной безопасности, соблюдения законодательства и защиты традиционных духовно-нравственных ценностей.

Спустя время билеты на концерты Сабурова в марте в России сняли с продаж. Например, 17 марта у комика было запланировано выступление в Челябинске, 22 марта – в Орске, а 23 марта – в Оренбурге.

В феврале Комитет нацбезопасности Казахстана (КНБ) организовал проверку в отношении Сабурова по статье о наемничестве. Комику может грозить до 12 лет лишения свободы.

