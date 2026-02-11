В РПЦ заявили, что запрет Сабурову на въезд в РФ не связан с шутками про веру

Фото: Legion-Media.com/Persona Stars/038

Запрет стендап-комику Нурлану Сабурову на въезд в Россию не имеет отношения к его шуткам на религиозную тему. Об этом заявил заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

В одном из своих стендап-шоу юморист с пренебрежением высказался об Иисусе Христе – отрывок этого момента ранее распространился в соцсетях. В связи с этим Кипшидзе дал комментарий РИА Новости, в котором заявил, что подобный юмор мог допустить только человек без религиозного сознания и уважения к святыням.

"Сказанное <...> не имеет никакого отношение к мерам, которые приняты в отношении него властями в связи с предполагаемым нарушением миграционного законодательства. Попытки некоторых СМИ чуть ли не связать запрет въезда с его шутками на тему веры считаю притянутыми за уши", – написал Кипшидзе.

Ранее Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет. Решение было принято еще 30 января в целях нацбезопасности, соблюдения законодательства и защиты духовно-нравственных ценностей. Комика задержали в аэропорту Внуково по прилете из ОАЭ.

Как утверждали СМИ, решение было связано с критикой СВО, а также нарушениями миграционного и налогового законодательства. Отмечалось, что комик пытался легализовать деньги, заработанные в России, через посредников, игнорируя миграционные нормы и налоги.

Журналисты также писали, что Сабуров, будучи гражданином Казахстана, отказывался от российского гражданства, боясь санкций. При этом большую часть своей профессиональной деятельности он вел именно в России. Позже сообщалось, что юморист вернулся в Казахстан.