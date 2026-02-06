Милонов заявил, что комик Сабуров "пытается усидеть на двух стульях"

Фото: youtube.com/Нурлан Сабуров

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что ему "больно смотреть", как стендап-комик Нурлан Сабуров, которому запретили въезд в Россию, "пытается усидеть на двух стульях".

"Не хотелось бы верить, что работая в России и получая 90% своих гонораров от концертной деятельности в нашей стране, он держит в кармане внушительную фигу, пытаясь иронично подмигивать нашим врагам за границей", – приводит его слова РИА Новости.

Ранее стало известно, что Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет в целях нацбезопасности, соблюдения законодательства и защиты духовно-нравственных ценностей. Его задержали в аэропорту Внуково по прилете из ОАЭ.

Как утверждали СМИ, решение связано с критикой СВО, а также нарушениями миграционного и налогового законодательства. Отмечалось, что Сабуров пытался легализовать деньги, заработанные в России, через посредников, игнорируя миграционные нормы и налоги.

СМИ также писали, что Сабуров, будучи гражданином Казахстана, отказывался от российского гражданства, боясь санкций. При этом большая часть его профессиональной деятельности ведется в России. Среди прочего, здесь же у него остались активы на 160 миллионов рублей. После данных новостей билеты на мартовские концерты комика в России сняли с продаж.