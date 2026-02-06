Жена Сабурова опубликовала фото из жизни на фоне запрета комику въезжать в Россию

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/saburova_diana

Диана Сабурова поделилась новой фотографией из повседневной жизни в социальных сетях, пока ее муж комик Нурлан Сабуров задержан в аэропорту Внуково из-за действующего запрета на въезд в Россию. Снимок опубликован на ее странице в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

"Тренировки по расписанию", – подписала пост супруга артиста.

О том, что Сабуров находится в московском аэропорту Внуково, куда прибыл из Дубая, стало известно 6 февраля. Оказалось, что с 30 января ему запрещен въезд в Россию на 50 лет по соображениям национальной безопасности, для соблюдения законодательства и защиты традиционных ценностей.

СМИ писали, что комик пытался незаконно вывести из России заработанные средства, обходя миграционные правила и налоги. Например, в 2024 году он задекларировал более 50 миллионов рублей. Кроме того, ситуация может быть связана и с критикой СВО.