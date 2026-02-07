Суд арестовал мужчину, ворвавшегося в детсад с ножом в Оренбургской области

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Оренбургской области"

Суд в Бугуруслане заключил под стражу 25-летнего мужчину, который с ножом ворвался в детский сад и ранил воспитательницу. Об этом сообщили в прокуратуре Оренбургской области.

Сейчас идут следственные действия для сбора и закрепления доказательственной базы.

5 февраля мужчина ворвался с ножом в детсад Бугуруслана в Оренбургской области. Он сломал дверь и пробрался внутрь здания. Перед злоумышленником встала воспитательница Лия Галеева, которая удерживала его до приезда экстренных служб.

Галеева получила ранения, ей была оперативно оказана медпомощь. Дети при этом не пострадали. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Воспитатель будет представлена к награде.

