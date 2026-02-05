Пострадавшая в Бугуруслане воспитательница детсада будет представлена к награде

Фото: телеграм-канал "Дмитрий Дьяченко | Бугуруслан"

Воспитательница детского сада в Бугуруслане Лия Галеева, которая пострадала при нападении на дошкольное учреждение, будет представлена к награде. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев.

"Позвонил Лие Наилевне Галеевой. Сегодня (5 февраля 2026 года. – Прим. ред.) воспитатель героически встала на защиту детей. <...> Считаю, что такие поступки не должны остаться незамеченными. Представим к награде воспитателя. Самоотверженность и решимость женщины вызывают восхищение", – написал глава региона.

Солнцев также выразил благодарность всему коллективу учреждения за своевременную реакцию.

5 февраля Галеева остановила мужчину, который ворвался с ножом в детсад. Он сломал дверь и пробрался внутрь здания. Перед злоумышленником встала воспитательница, которая удерживала его до приезда экстренных служб.

Галеева получила ранения, ей была оперативно оказана медпомощь. Дети при этом не пострадали. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.