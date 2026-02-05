Форма поиска по сайту

05 февраля, 13:10

Происшествия

Воспитательница детсада под Оренбургом остановила ворвавшегося с ножом мужчину

Фото: телеграм-канал "Дмитрий Дьяченко | Бугуруслан"

Воспитательница детского сада под Оренбургом остановила ворвавшегося с ножом мужчину, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Злоумышленник сломал дверь в учреждении и пробрался внутрь. Сразу же была активирована тревожная кнопка. Перед мужчиной встала воспитательница детсада Лия Галеева. Она удерживала его до приезда экстренных служб, благодаря чему удалось избежать трагедии.

В результате инцидента никто не пострадал. В пресс-службе подчеркнули, что экстренные службы реагирования сработали слаженно. Ситуация находится на личном контроле губернатора Евгения Солнцева.

Ранее жительница Якутии напала с ножом на двух родственников, думая, что они хотят продать ее в рабство. Женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

В результате один из мужчин 1993 года рождения скончался от полученных ранений. Второму пострадавшему 1963 года рождения удалось выжить благодаря своевременной медицинской помощи.

