Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Жительница Орехово-Зуева избила знакомого стулом и зарезала его. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Подмосковью.

ЧП произошло 12 января в квартире на Набережной улице. По данным ведомства, во время употребления алкогольных напитков между женщиной и ее знакомым возникла ссора, в ходе которой жительница Московской области несколько раз ударила своего оппонента пластмассовым стулом.

Затем женщина взяла нож и нанесла мужчине ранения в области груди и предплечья. В результате последний умер. Очевидец вызвал на место происшествия врачей скорой помощи и сотрудников полиции. Спустя время злоумышленница была задержана, ей предъявлено обвинение в убийстве знакомого.

В настоящее время следователи проводят комплекс мероприятий, направленных на сбор доказательств. В частности, они осмотрели место происшествия, изъяли орудие преступления, допросили свидетелей, а также назначили судебные экспертизы. В скором времени в суд будет направлено ходатайство об избрании женщине меры пресечения.

Ранее в Белове Кемеровской области был задержан 52-летний мужчина, подозреваемый в убийстве двух человек. По версии следствия, 31 декабря 2025 года злоумышленник нанес ножевые ранения в области шеи и живота 75-летней знакомой на почве неприязненных отношений. Женщина скончалась на месте.

Подозреваемый дождался 37-летнего сына погибшей, после чего нанес множественные ранения в область грудной клетки. Потерпевший выбежал на улицу, однако злоумышленник отправился за ним и продолжил наносить удары, после чего скрылся.

