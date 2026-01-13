Суд продлил арест обвиняемой в убийстве сына в Балашихе

Фото: телеграм-канал "СК Подмосковья"

Балашихинский городской суд Подмосковья продлил арест женщине, обвиняемой в убийстве своего 6-летнего сына в Балашихе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебную инстанцию.

Фигурантка дела будет находиться под стражей еще 2 месяца, до 16 марта 2026 года.

Голова ребенка в рюкзаке была найдена в Гольяновском пруду в Москве 16 ноября 2025 года. Позже тело мальчика обнаружили в квартире в Балашихе. Выяснилось, что ребенка убила мать.

Следователи возбудили уголовное дело по факту случившегося. Женщина призналась в совершенном преступлении. Суд отправил ее под стражу.

Как писали СМИ, обвиняемая злоупотребляла наркотическими веществами и состояла на учете у психиатра. Кроме того, она постоянно избивала сына.